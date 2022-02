Demócratas desalentados aun con mayor poder de voto Latino en nuevo distrito

Sonny Subia es una de esas personas que parece conocer a la mayoría de la gente de la ciudad y está tratando de conocer a todos los demás. En un restaurante de Greeley, Colorado, el mes pasado, estaba conversando con un extraño en el bar que celebraba su cumpleaños número 21.

El propietario del restaurante es un amigo, quien Subia señaló que es "lo más de derecha que se consigue."

"Tengo amigos de derecha y de izquierda. Y solo tienes que recorrer el norte de Colorado," dijo Subia.

Subia es funcionario de expulsión escolar y, en su tiempo libre, es el director voluntario de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (League of United Latin American Citizens, LULAC) para Colorado.

También es un demócrata comprometido. Y está preocupado.

"Este distrito electoral tiene la población latina más grande de cualquier distrito del estado, y es a cara o cruz", dijo, exasperado. "¿Cómo es eso? Simplemente no tiene sentido."

/ AAron Ontiveroz for NPR / AAron Ontiveroz for NPR Sonny Subia es funcionario de expulsión escolar. En su tiempo libre, es el director voluntario de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (League of United Latin American Citizens, LULAC) para Colorado.

Ese distrito es el octavo de Colorado, que se extiende desde los suburbios del norte de Denver hasta el área más conservadora alrededor de Greeley, a 45 minutos en automóvil. Es un nuevo distrito tras el censo de 2020, y es el más latino del estado con casi un 40 %. Se espera que sea una de las carreras por el congreso más cerradas del país en noviembre, también es un área que refleja tendencias nacionales claves que podrían dar forma a las elecciones de mitad de período.

Subia refleja la ansiedad que se siente en todo el Partido Demócrata con respecto a su posición con los votantes latinos después de la victoria republicana en 2020.

/ AAron Ontiveroz for NPR / AAron Ontiveroz for NPR Un proyecto toma forma en enero en Thornton, Colorado, con las Montañas Rocosas a la distancia.

"Este octavo distrito parece una carrera tan diferente, pero en realidad representa dónde ha estado realmente todo el crecimiento en cada ciudad de los Estados Unidos, donde hay una población latina en auge fuera de Charlotte, Filadelfia, Atlanta, y la lista continúa", dijo Chuck Rocha, un estratega demócrata que está trabajando con el candidato del octavo distrito, Chaz Tedesco.

Las tendencias políticas nacionales obstruyen las preocupaciones locales

En general, la población latina en edad de votar en los EE. UU. es más demócrata, más joven, menos propensa a ser registrada para votar y crece más rápido que la población de los EE. UU. en su conjunto. Pero lo que significa ser un votante latino es particular de cada lugar.

Vivir en el octavo distrito de Colorado significa vivir en un área de rápido crecimiento, dado que la vivienda es un gran problema.

/ AAron Ontiveroz for NPR / AAron Ontiveroz for NPR Yadira Caraveo, representante estatal, quien se ha desempeñado como representante estatal de Colorado desde 2018, se postula para el Congreso en el octavo distrito electoral de Colorado.

"Se está volviendo cada vez más costoso, y ha cambiado mucho en los últimos 20 años", dijo Yadira Caraveo, pediatra y candidata demócrata. "Y entonces, pues, los padres me hablan todo el tiempo acerca de la cantidad de trabajos que tienen para permitirse vivir aquí, cuánto cuesta su alquiler."

Ese tema de la viabilidad económica también surgió con los votantes.

En una reunión de empresarios locales, el planificador financiero Emilio Valdez dijo que el costo de vivir en el área se ha acelerado.

"Por ejemplo, eche un vistazo a mi hija. Ella y su esposo acaban de comprar una casa y pagaron medio millón por ella", dijo. "Y cuando esa casa se vendió hace ocho años, estaba en $230,000. Entonces, pues, una gran diferencia en lo que están haciendo los precios de las viviendas."

/ AAron Ontiveroz for NPR / AAron Ontiveroz for NPR Emilio Valdez (centro) habla con el candidato al Congreso Erik Aadland en Rails End Beer Co. el 28 de enero. Valdez, un votante republicano, dijo que le gusta saber qué representan los candidatos antes de firmar peticiones para apoyarlos.

Valdez es republicano, y vino a ver a Jan Kulmann, un candidato del GOP y al alcalde de Thornton, uno de los suburbios de Denver dentro del octavo distrito.

Sentado en una cafetería en la urbanización de Reunion, Kulmann observó con qué rapidez se había expandido el desarrollo suburbano.

"Nada de esto estaba aquí hace solo unos años," dijo, haciendo gestos hacia un área junto a un pequeño lago más allá de la ventana.

Esto significa que muchos de los votantes a los que estos candidatos intentan llegar en este nuevo distrito también son nuevos en el área. "Cada año que toco las puertas y hablo con gente nueva, siempre son nuevos votantes una y otra vez," dijo Kulmann. "Entonces, creo que el desafío más grande es asegurarse de que sepan que hay otras elecciones por venir, porque parece que hay una cada año, porque hay una."

Hay mucho espacio para hacer crecer el electorado aquí. Un análisis de Colorado Sun descubrió que el octavo distrito tiene la participación más baja de votantes activos registrados de cualquier distrito del estado.

Durante la última década, gran parte del octavo distrito ha sido de tendencia republicana, representado por Ken Buck. La competitividad del nuevo distrito puede ser una forma de entusiasmar a los votantes, dice Subia.

"Una vez que podamos salir e informar a las personas del norte de Colorado que, 'Escuche, este es un juego de pelota totalmente nuevo. Estamos en un juego nuevo y podemos ganarlo', una vez que comencemos a hacerlo... tenemos que hacerlo ahora porque está a punto de llegar y se acerca rápido," dijo.

Las preocupaciones económicas van más allá de encontrar trabajo

Eso significa motivar a las personas que no siempre votan, como Alfredo González. Él es cocinero en un hotel y un independiente que no votó en 2020. Entonces, ¿qué necesita escuchar de los candidatos este año?

"Pues, para nuestros documentos, para estar bien aqui en este pais," dijo.

Pero también dijo que la economía es su principal preocupación, incluso cuando no está sufriendo personalmente.

"De hecho, tengo un buen trabajo. Estoy bien. Lo importante es que yo tenga un trabajo y la seguridad," dijo.

/ AAron Ontiveroz for NPR / AAron Ontiveroz for NPR El ajetreo de Commerce City, Colorado, se despliega en primer plano mientras las Montañas Rocosas de Colorado se elevan a la distancia.

Últimamente, la tensión entre tener empleo y estar preocupado por la economía ha sido fácilmente visible en todo el distrito. Abundan los signos de "Se busca ayuda," y también las huelgas de mano de obra. Los trabajadores de la cadena de supermercados local King Soopers hicieron protestas las últimas semanas exigiendo un mejor salario, beneficios y condiciones (la huelga terminó con la ratificación de un nuevo contrato).

La llamada clase trabajadora (obreros, oficios tradicionalmente femeninos y otros trabajadores de la industria de servicios que a menudo no requieren un título universitario) ha estado pasando de ser demócrata al Partido Republicano en los últimos años.

El estratega republicano Mike Madrid dice que ganar más de esos votantes significará ganarse a los votantes latinos.

Hay esperanza en el GOP de que la ventaja de los demócratas se esté desvaneciendo. Donald Trump ganó solo alrededor de 3 de cada 10 votantes latinos en 2016, pero casi 4 de cada 10 en 2020, cerca del valor más alto alcanzado en 2004 por George W. Bush.

Madrid dice que el GOP logró esas victorias, en parte, al alejarse del mensaje racista de Donald Trump de 2016.

"Todo lo que deben hacer es salir de su propio camino y continuar articulando sus propios mensajes económicos populistas que resuenan entre los trabajadores blancos y no universitarios, porque están trabajando cada vez más con trabajadores latinos no universitarios," dijo Madrid.

Para Kulmann, conectarse con la comunidad latina en el distrito significa hablar sobre los problemas que tienen las familias jóvenes. Eso significa hablar sobre la economía, la pandemia y los efectos de la COVID en las escuelas.

"Lo que vemos particularmente en Thornton con la comunidad latina es que los dos padres que trabajan, y eso también lo vemos en mi familia, los dos padres trabajan," dijo. "Y entonces, cada vez que una escuela se cierra, un padre tiene que quedarse en casa y no pueden ir a su trabajo porque no todos pueden trabajar de forma remota en su trabajo. La frustración que escucho de las familias trabajadoras es que ya no pueden quedarse en casa con sus hijos."

/ AAron Ontiveroz for NPR / AAron Ontiveroz for NPR Chaz Tedesco, quien presta servicios en la Comisión del Condado de Adams, solicita una firma de petición del vecino Ryan Goff mientras se dedica a la campaña el 29 de enero. Tedesco se postula por el octavo distrito electoral de Colorado.

/ AAron Ontiveroz for NPR / AAron Ontiveroz for NPR Tedesco sondea su vecindario un sábado.

Y hay una batalla en curso acerca de cuál es el partido de las familias trabajadoras. El candidato Chaz Tedesco cree que los demócratas son ese partido, pero que necesitan hacer un mejor trabajo al comunicarlo.

"Quiero asegurarme de que cuando miramos la legislación y cuando incluimos la legislación, esta tiene una dirección clara y definida hacia las familias trabajadoras, y podemos describir eso, podemos expresarlo, podemos explicarlo," dijo.

Pero no se trata solo de lo que dicen los candidatos aquí; la política está cada vez más nacionalizada. Mientras que el presidente Biden ha estado tratando de representar a su partido como el partido de los trabajadores estadounidenses, el organizador Sonny Subia en Greeley dice que necesita más resultados antes de las elecciones de noviembre.

"Voté por Biden. Escucho a Biden y es como decir: "Un momento. Ni siquiera puede conseguir que su propio partido respalde sus planes," dijo. "¿Cómo va a motivarme para salir y reclutar y hacer que la gente vote y hable con mi familia?"

/ AAron Ontiveroz for NPR / AAron Ontiveroz for NPR Dos personas se sientan en primer plano mientras las Montañas Rocosas de Colorado se elevan a la distancia en Westminster, Colorado, el 29 de enero.

Isabella Gomez Sarmiento y Fernando Narro Roman ayudó con la traducción.

