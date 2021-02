¿Cómo lleno la solicitud de FAFSA? Una guía bilingüe

Este artículo fue traducido por la periodista, Adriana Morga y editado por el reportero Carlos Cabrera-Lomelí del equipo de KQED en Español.

Read it in English here.

Bienvenido a la temporada de FAFSA.

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por sus siglas en inglés) abrió el 1 de octubre, y si estás planeando asistir a la universidad el siguiente año escolar, o incluso si estás pensando en asistir pero no es algo seguro, deberías llenar esta solicitud.

Sí, es un formulario del gobierno, pero es gratuito y es el primer paso para recibir ayuda federal que podría ser clave para asistir a la universidad. COVID-19 ha complicado todo, y esto incluye completar la FAFSA, pero incluso cuando tu familia ha sido afectada económicamente durante la pandemia, aún hay esperanzas. Las universidades todavía quieren que asistas a sus instituciones, y esta solicitud podría ser el primer paso para llevarte hasta esa meta.

Aquí te presentamos cómo puedes llenar la FAFSA y porque no deberías esperarte hasta el último minuto para llenarla.

Cómo funciona

La FAFSA te pedirá que enlistes 10 universidades que estás interesado en asistir y el gobierno federal le enviará tu información a estas escuelas. Las escuelas, no el gobierno, te contactarán directamente con la cantidad de ayuda financiera que te podrán otorgar. Esta cantidad incluye subsidios, becas (¡dinero gratis!) y préstamos.

Muchas escuelas determinan la cantidad de ayuda financiera de forma continua, lo que significa que podrías recibir la respuesta en pocas semanas. Sin embargo, algunas escuelas selectivas no notifican a los estudiantes de cuánta ayuda darán hasta que anuncian los resultados de admisión en la primavera.

Por dónde empezar

Antes de empezar la FAFSA tendrás que hacer tu credencial (Federal Student ID en inglés), un nombre de usuario y una clave que servirán como tu firma electrónica cuando llenes los formularios de ayuda financiera del gobierno federal. Puedes crear tu Federal Student ID aquí.

Necesitarás tener preparadas algunas cosas cuando te sientes a llenar la solicitud. Mantén tu número de seguro social (o tarjeta de residente permanente) a la mano.

Es conveniente tener tus copias de las declaraciones de impuestos del 2019 y las de tus padres. La FAFSA empieza con preguntas demográficas sobre ti, tu familia y tu preparatoria. Luego avanza con preguntas financieras para tener una idea de cuánto dinero necesitarías para poder pagar la universidad. Esta se basa mayormente en datos de tus declaraciones de impuestos del año anterior. La solicitud automáticamente extrae información del IRS, pero es importante que tengas tus declaraciones a la mano por si acaso.

¿Tienes lo que necesitas? Aquí puedes llenar la FAFSA.

Fechas importantes

La FAFSA abrió el 1 de octubre del año pasado y terminará el 20 de junio, 2022. Esa es una gran cantidad de tiempo para solicitar ayuda financiera para el ciclo escolar 2021-2022, pero si ya sabes que vas a asistir a la universidad el siguiente ciclo, deberías de llenar la solicitud ahora. "Muchos estados e instituciones usan sus fondos en orden de llegada", dice Sara Urquídez, quien dirige una organización sin fines de lucro que ayuda a estudiantes de Dallas y Houston durante el proceso para aplicar a la universidad. "Entre más pronto te formes en la línea, posiblemente podrás recibir más dinero de alguna institución."

Llenar la solicitud con tiempo puede hacer una gran diferencia en la cantidad que recibas. Además querrás saber cuánta ayuda financiera recibirás antes de tomar una decisión sobre qué escuela asistirás.

¿Qué pasa si mi estado financiero presentado en los impuestos del 2019 ha cambiado?

La FAFSA siempre se basa en las declaraciones de impuestos del año anterior, así es cómo funciona el formulario federal. Este año da una imagen poco realista de la situación financiera de muchas familias, dado a que muchas personas han perdido ingresos o sus trabajos debido a la pandemia de COVID-19. Si te encuentras en esta situación, no eres el único y las universidades lo saben.

Llena la FAFSA, pero después contacta a las universidades que estás considerando. "Hazles saber, 'Hola, hemos pasado por una situación. Nuestras finanzas ahora son diferentes. ¿Qué puedo hacer para que revises nuevamente la ayuda financiera que podría recibir?" recomienda Karla Weber, quien trabaja en la oficina de ayuda financiera de la Universidad de Wisconsin, Madison.

Las universidades saben que estas llamadas vendrán y están preparadas para ajustar la ayuda financiera.

A dónde ir para recibir ayuda

Si tienes preguntas mientras estás llenando el formulario, lo puedes guardar y regresar después. Pide ayuda a tu consejero académico o incluso a tus maestros, ellos son las personas que mejor te conocen.

Las oficinas de ayuda financiera en las universidades que estás considerando también te pueden ayudar. "La oficina de ayuda financiera es tu amiga en el proceso. Creo que a veces se piensa que nos estamos escondiendo o guardando el dinero de los estudiantes, pero en verdad es lo contrario", dice Karla Weber de la Universidad de Wisconsin, Madison. Es su trabajo darte el dinero que necesites.

Una vez que te entreguen resultados

Tus cartas de admisión de cada escuela tendrán la cantidad de ayuda financiera que recibirás, pero no la tienes que aceptar. Siempre puedes rechazar la oferta si decides asistir a una escuela diferente, o si esa universidad no te está ofreciendo el dinero suficiente para asistir.

Si necesitas más ayuda financiera para asistir a la escuela de tu interés, deberías de contactar a la oficina de ayuda financiera y hacerles saber. Nada es definitivo en el proceso, y puede que tengan la opción de ofrecerte más dinero, o incluso te pueden sugerir becas a las cuales puedes aplicar. Si no preguntas, no podrás saber cómo conseguir más dinero.

