WBAA-AM is getting another upgrade! Starting August 11, tower maintenance may cause occasional signal disruptions for a few weeks. You can still hear WBAA News on 105.9 FM, at wbaa.org, or on the WBAA app. Thanks for your patience during this essential work.

Trump administration proposes funding cuts for disability programs that serve Native Americans

WBUR | By Here & Now Newsroom
Published August 12, 2025 at 12:01 PM EDT

The Trump administration is proposing funding cuts for protection and advocacy programs that serve people with disabilities. These programs are vital for the 40,000 people in the Navajo Nation with mental illness.

O. Rose Broderick, who covers disability at STAT, joins us to discuss what the funding cuts could mean for Native Americans with disabilities.

Here & Now Newsroom