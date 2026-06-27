Family Storytime at Wea Prairie
Family Storytime at Wea Prairie
Join us at Wea Prairie for fun stories for all ages! Enjoy stories, songs, craft and movement intended to help build early literacy skills.
Dr. Lewis and Marjory Urschel Meeting Room
Program Type: Program
Age Group: Child 0-5
Tippecanoe County Public Library - Wea Prairie
Every week through Jul 27, 2026.
Monday: 10:30 AM - 11:30 AM
Monday: 10:30 AM - 11:30 AM
Tippecanoe County Public Library - Wea Prairie
4200 S. 18th StreetLafayette, Indiana 47909
(765) 588-3002