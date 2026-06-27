Teen Tuesdays
Teen Tuesdays
Teens ages 12-18 are invited to come hang out at Klondike every other Tuesday this summer! Join us for crafts, music, and fun.
7/7: Flower Pot Painting
7/21: DIY Buttons - Feel free to bring cutouts, photos, fabric scraps, or anything else you'd like to make into a button!
7/28: Air Dry Clay
Tempest Homes Meeting Room
Age Group: Teen 12-18
Tippecanoe County Public Library - Klondike
Every week through Jul 28, 2026.
Tuesday: 02:00 PM - 03:30 PM
Tuesday: 02:00 PM - 03:30 PM
Tippecanoe County Public Library - Klondike
3062 Lindberg RoadWest Lafayette, Indiana 47906
(765) 463-5893