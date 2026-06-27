© 2026 | Privacy Policy
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Teen Tuesdays

Teen Tuesdays

Teens ages 12-18 are invited to come hang out at Klondike every other Tuesday this summer! Join us for crafts, music, and fun.

7/7: Flower Pot Painting

7/21: DIY Buttons - Feel free to bring cutouts, photos, fabric scraps, or anything else you'd like to make into a button!

7/28: Air Dry Clay

Tempest Homes Meeting Room

Age Group: Teen 12-18

Tippecanoe County Public Library - Klondike
Every week through Jul 28, 2026.
Tuesday: 02:00 PM - 03:30 PM
Tippecanoe County Public Library - Klondike
3062 Lindberg Road
West Lafayette, Indiana 47906
(765) 463-5893