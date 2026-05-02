Bilingual Storytime/Hora de cuentos bilingüe Storytime @ Holman

La profesoraBrenda Sarmientode la Universidad de Purdue y sus estudiantes llevarán a cabo una hora de cuentos bilingüe en la sucursal Holman de la biblioteca pública, en el centro de Lafayette. Habrá cuentos, actividades y una manualidad que ayudarán a los niños y a los padres a hacer conexiones entre los diferentes idiomas.

Professor BrendaSarmiento from Purdue University and her fellow students will be doing a bilingual storytime at the Holman Branch Library. There will be stories, activities, and a craft that help kids and parents make connections to the different languages.

Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A

Program Type: Program, Storytime

Age Group: Child 0-5, Child 6-11, General/Family