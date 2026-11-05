Dino Dance Party
Dino Dance Party
Dinovember is the best! A chance to celebrate dinosaurs Come on in for stories, dancing, and activities.
Wed. Nov 4 @ 6:30 pm
Thurs. Nov 5 @ 10:00 am
Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A + B
Age Group: Child ages 0 – 5, General/Family
Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Nov 05, 2026.
Wednesday: 06:30 PM - 07:30 PM
Thursday: 10:00 AM - 11:00 AM
Wednesday: 06:30 PM - 07:30 PM
Thursday: 10:00 AM - 11:00 AM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South StreetLafayette, Indiana 47901
765-429-0119