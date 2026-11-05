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Dino Dance Party

Dino Dance Party

Dinovember is the best! A chance to celebrate dinosaurs Come on in for stories, dancing, and activities.

Wed. Nov 4 @ 6:30 pm
Thurs. Nov 5 @ 10:00 am

Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A + B

Age Group: Child ages 0 – 5, General/Family

Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Nov 05, 2026.
Wednesday: 06:30 PM - 07:30 PM
Thursday: 10:00 AM - 11:00 AM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South Street
Lafayette, Indiana 47901
765-429-0119