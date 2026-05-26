Family Story Time @ Klondike
Join us at Klondike every Thursday morning for stories, songs, fingerplays, and activities to help build early literacy skills!
Tempest Homes Meeting Room
Program Type: Storytime
Age Group: Child 0-5
Tippecanoe County Public Library - Klondike
Every week through Jun 25, 2026.
Thursday: 10:15 AM - 11:00 AM
3062 Lindberg RoadWest Lafayette, Indiana 47906
(765) 463-5893