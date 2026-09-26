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Family Storytime

Family Storytime

Join us at Wea Prairie for fun stories for all ages! Enjoy stories, songs, craft and movement intended to help build early literacy skills.

Program Type: Program
Age Group: Child 0-5

Dr. Lewis and Marjory Urschel Meeting Room

Tippecanoe County Public Library - Wea Prairie
Every week through Oct 26, 2026.
Monday: 10:30 AM - 11:30 AM
Tippecanoe County Public Library - Wea Prairie
4200 S. 18th Street
Lafayette, Indiana 47909
(765) 588-3002