Family Storytime
Family Storytime
Join us at Wea Prairie for fun stories for all ages! Enjoy stories, songs, craft and movement intended to help build early literacy skills.
Program Type: Program
Age Group: Child 0-5
Dr. Lewis and Marjory Urschel Meeting Room
Tippecanoe County Public Library - Wea Prairie
Every week through Oct 26, 2026.
Monday: 10:30 AM - 11:30 AM
Monday: 10:30 AM - 11:30 AM
Tippecanoe County Public Library - Wea Prairie
4200 S. 18th StreetLafayette, Indiana 47909
(765) 588-3002