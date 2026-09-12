© 2026 | Privacy Policy
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Family Storytime @ Wea Prairie

Family Storytime @ Wea Prairie

Join us at Wea Prairie for fun stories for all ages! Enjoy stories, songs, craft and movement intended to help build early literacy skills.

Program Type: Program
Age Group: Child 0 - 5

Dr. Lewis and Marjory Urschel Meeting Room

Tippecanoe County Public Library - Wea Prairie
Every week through Sep 28, 2026.
Monday: 10:30 AM - 11:30 AM
Tippecanoe County Public Library - Wea Prairie
4200 S. 18th Street
Lafayette, Indiana 47909
(765) 588-3002