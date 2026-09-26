Lapsit Storytime
Lapsit Storytime
Lapsit is designed for children from birth to 24 months of age. Program features rhymes, finger plays, songs, sign language and more.
Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A
Age Group: Child ages 0 – 5
Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Oct 30, 2026.
Tuesday: 09:30 AM - 10:00 AM
Wednesday: 09:30 AM - 10:00 AM
Friday: 09:30 AM - 10:00 AM
Tuesday: 09:30 AM - 10:00 AM
Wednesday: 09:30 AM - 10:00 AM
Friday: 09:30 AM - 10:00 AM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South StreetLafayette, Indiana 47901
765-429-0119