© 2026 | Privacy Policy
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
News that will always ask the tough questions Made possible by you.

Lapsit Storytime

Lapsit Storytime

Lapsit is designed for children from birth to 24 months of age. Program features rhymes, finger plays, songs, sign language and more.

Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A

Age Group: Child ages 0 – 5

Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Nov 25, 2026.
Tuesday: 09:30 AM - 10:00 AM
Wednesday: 09:30 AM - 10:00 AM
Friday: 09:30 AM - 10:00 AM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South Street
Lafayette, Indiana 47901
765-429-0119