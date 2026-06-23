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One Size Fits All Improv Comedy

One Size Fits All Improv Comedy

Get ready to laugh with Lafayette's own improv comedy group, One Size Fits All!

Tickets required and available by phone at 765-429-0119 or in person starting Monday June 22.

Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A+B

Program Type: Program

Age Group: General/Family

Tippecanoe County Public Library - Holman
02:00 PM - 03:00 PM on Thu, 25 Jun 2026
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South Street
Lafayette, Indiana 47901
765-429-0119