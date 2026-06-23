One Size Fits All Improv Comedy
One Size Fits All Improv Comedy
Get ready to laugh with Lafayette's own improv comedy group, One Size Fits All!
Tickets required and available by phone at 765-429-0119 or in person starting Monday June 22.
Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A+B
Program Type: Program
Age Group: General/Family
Tippecanoe County Public Library - Holman
02:00 PM - 03:00 PM on Thu, 25 Jun 2026
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South StreetLafayette, Indiana 47901
765-429-0119