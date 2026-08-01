© 2026 | Privacy Policy
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Puppet Storytime

Puppet Storytime

Puppets run amok as they take over and have their own storytime. Join us for puppet silliness.

Wed. Aug 5 @ 6:30 pm.

Thurs.Aug 6 @ 10:30 am

Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A+B

Program Type: Program, Storytime
Age Group: Child 0-5, General/Family

Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Aug 06, 2026.
Wednesday: 06:30 PM - 07:00 PM
Thursday: 10:30 AM - 11:00 AM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South Street
Lafayette, Indiana 47901
765-429-0119