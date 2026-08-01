Puppet Storytime
Puppet Storytime
Puppets run amok as they take over and have their own storytime. Join us for puppet silliness.
Wed. Aug 5 @ 6:30 pm.
Thurs.Aug 6 @ 10:30 am
Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A+B
Program Type: Program, Storytime
Age Group: Child 0-5, General/Family
Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Aug 06, 2026.
Wednesday: 06:30 PM - 07:00 PM
Thursday: 10:30 AM - 11:00 AM
Wednesday: 06:30 PM - 07:00 PM
Thursday: 10:30 AM - 11:00 AM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South StreetLafayette, Indiana 47901
765-429-0119