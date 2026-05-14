Stuffie Career Day
Does your stuffie need a job? Bring a furry pal to our Stuffie Career Day! Take a placement test, explore health insurance options, and learn how to dress for success!
10am: babies and toddlers
4pm: Kindergarten - 5th Grade kids
Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room B
Age Group: Child 0-5, Child 6-11
Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through May 14, 2026.
Thursday: 10:00 AM - 11:00 AM
Thursday: 04:00 PM - 05:00 PM
627 South StreetLafayette, Indiana 47901
765-429-0119