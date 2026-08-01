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Teen Scene

Teen Scene

Lights, Camera, Action... Teen Scene! Drop in every Wednesday from 4:30 -5:30 for games, crafts, or just to hang out. See you at the Scene!

8/5 - Knit and Crochet

8/12 - Weaving on a Loom

8/19 - Buttons and Pins

8/26 - Bad Art Day

Friends of TCPL Conference Room

Program Type: Teen Program
Age Group: Teen 12-18

Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Aug 26, 2026.
Wednesday: 04:30 PM - 05:30 PM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South Street
Lafayette, Indiana 47901
765-429-0119