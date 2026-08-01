Teen Scene
Teen Scene
Lights, Camera, Action... Teen Scene! Drop in every Wednesday from 4:30 -5:30 for games, crafts, or just to hang out. See you at the Scene!
8/5 - Knit and Crochet
8/12 - Weaving on a Loom
8/19 - Buttons and Pins
8/26 - Bad Art Day
Friends of TCPL Conference Room
Program Type: Teen Program
Age Group: Teen 12-18
Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Aug 26, 2026.
Wednesday: 04:30 PM - 05:30 PM
Wednesday: 04:30 PM - 05:30 PM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South StreetLafayette, Indiana 47901
765-429-0119