Teen Scene
Teen Scene
Lights, Camera, Action... Teen Scene! Drop in every Wednesday from 4:30 -5:30 for games, crafts, or just to hang out. See you at the Scene!
9/2 - Tie Dyeing
9/9 - DIY Puppets
9/16 - Movie Singalong
9/23 - Improv Games
9/30 - Create a Story
Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A
Age Group: Teen 12-18
Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Sep 30, 2026.
Wednesday: 04:30 PM - 05:30 PM
Wednesday: 04:30 PM - 05:30 PM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South StreetLafayette, Indiana 47901
765-429-0119