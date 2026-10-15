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Teen Scene

Teen Scene

Lights, Camera, Action... Teen Scene! Drop in every Wednesday from 4:30 -5:30 for games, crafts, or just to hang out. See you at the Scene!

November

11/4 - Community Engagement

11/11 - Bring your own Conspiracy Theory/Fake News

11/18 - Tech Hacks

11/25 - Video Games

Age Group: Teen 12-18

Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A

Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Nov 25, 2026.
Wednesday: 04:30 PM - 05:30 PM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South Street
Lafayette, Indiana 47901
765-429-0119