Teen Tuesdays @ Klondike

Teens ages 12-18 are invited to come hang out at Klondike every other Tuesday this summer! Join us for crafts, music, and fun.

6/2: Felt Pennants

6/16: Beaded Keychains and Pins

6/30: Jar Lid Magnets - Feel free to bring cutouts, photos, fabric scraps, or anything else you want to put on your magnet!

Tempest Homes Meeting Room

Event Type(s): Program

Age Group(s): Teen (ages 12 - 18)

Tippecanoe County Public Library - Klondike
Every 2 weeks through Jun 30, 2026.
Tuesday: 02:00 PM - 03:30 PM
Tippecanoe County Public Library - Klondike
3062 Lindberg Road
West Lafayette, Indiana 47906
(765) 463-5893