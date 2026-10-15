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Toddler Storytime

Toddler Storytime

Toddler Time combines books, rhymes, crafts, activities and music for children ages 24-42 months.

Alfred J. and Dorothy N. McAllister Meeting Room A

Age Group: Child ages 0 – 3.5

Tippecanoe County Public Library - Holman
Every week through Nov 25, 2026.
Tuesday: 10:15 AM - 10:45 AM
Wednesday: 10:15 AM - 10:45 AM
Friday: 10:15 AM - 10:45 AM
Tippecanoe County Public Library - Holman
627 South Street
Lafayette, Indiana 47901
765-429-0119