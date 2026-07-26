Yard Sale: Hidden Treasures from Our Homes to Yours
Yard Sale: Hidden Treasures from Our Homes to Yours
Hidden treasures from our homes to yours!
Yard sale benefiting local congregation.
Adult and children's clothing, jewelry, shoes; household items, vases, linens, chairs, decorative; kitchenware, mugs, dishes; electronics, toasters, radios; sports equipment, and more!
Temple Israel
$1 and up
08:00 AM - 04:00 PM on Sun, 2 Aug 2026
Event Supported By
Temple Israel
(765) 463-3455
templeisrael@templeisraelwlaf.org
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620 Cumberland Ave.West Lafayette, Indiana 47906
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