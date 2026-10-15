4th Annual Christmas Market
4th Annual Christmas Market
Join Joyful Acres for the 4th Annual Christmas Market on Saturday, December 5, 2026, from 11:30 AM to 4:30 PM at Faith Community Center (5572 Mercy Way, Lafayette). Browse handmade gifts, homemade goodies, and festive holiday displays with fun for the whole family. For more information, call 765-543-2311 or visit https://bit.ly/JoyfulAcresChristmasMarket
Faith Community Center
11:30 AM - 04:30 PM on Sat, 5 Dec 2026
Event Supported By
Joyful Acres
765.543.2311
jam.suchy@gmail.com
Artist Group Info
jam.suchy@gmail.com
Faith Community Center
5572 Mercy WayLafayette, Indiana 47905