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Holiday Brass

Holiday Brass

Annual Holiday Brass Concert

Bruce Knepper and Chris Moser, trumpet
Suzanne Rice, horn
John Huntoon, trombone
Thomas Sims, tuba

Unitarian Universalist Church
$0-$20
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 6 Dec 2026
Get Tickets

Event Supported By

Tippecanoe Chamber Music Society
765-430-2113
info@tippecanoechambermusic.org
http://www.tippecanoechambermusic.org

Artist Group Info

Bruce Knepper, Chris Moser, Suzanne Rice, John Huntoon, Thomas Sims
Info@tippecanoechambermusic.org
https://www.tippecanoechambermusic.org/concerts
Unitarian Universalist Church
333 Meridian St
West Lafayette, Indiana 47906
765-743-8812
office@uuctc.org
https://uuctc.org/