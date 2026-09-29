Holiday Brass
Holiday Brass
Annual Holiday Brass Concert
Bruce Knepper and Chris Moser, trumpet
Suzanne Rice, horn
John Huntoon, trombone
Thomas Sims, tuba
Unitarian Universalist Church
$0-$20
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 6 Dec 2026
Event Supported By
Tippecanoe Chamber Music Society
765-430-2113
info@tippecanoechambermusic.org
Artist Group Info
Bruce Knepper, Chris Moser, Suzanne Rice, John Huntoon, Thomas Sims
Info@tippecanoechambermusic.org
Unitarian Universalist Church
333 Meridian StWest Lafayette, Indiana 47906
765-743-8812
office@uuctc.org