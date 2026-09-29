Magnolia Brass Quintet
Magnolia Brass Quintet
Concert featuring the Magnolia Brass Quintet.
Julia Bell and Brynn Marchiando, trumpets
Katey Jahnke, horn
Megan Boutin, trombone
Genevieve Clarkson, tuba
St. John's Episcopal Church
$0-$20
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 15 Nov 2026
Event Supported By
Tippecanoe Chamber Music Society
765-430-2113
info@tippecanoechambermusic.org
Artist Group Info
Julia Bell, Brynn Marchiando, Katey Jahnke, Megan Boutin, Genevieve Clarkson
Info@tippecanoechambermusic.org
St. John's Episcopal Church
600 Ferry StreetLAFAYETTE, Indiana 47901
765-742-4079