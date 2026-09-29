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Magnolia Brass Quintet

Magnolia Brass Quintet

Concert featuring the Magnolia Brass Quintet.

Julia Bell and Brynn Marchiando, trumpets
Katey Jahnke, horn
Megan Boutin, trombone
Genevieve Clarkson, tuba

St. John's Episcopal Church
$0-$20
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 15 Nov 2026
Get Tickets

Event Supported By

Tippecanoe Chamber Music Society
765-430-2113
info@tippecanoechambermusic.org
http://www.tippecanoechambermusic.org

Artist Group Info

Julia Bell, Brynn Marchiando, Katey Jahnke, Megan Boutin, Genevieve Clarkson
Info@tippecanoechambermusic.org
https://www.tippecanoechambermusic.org/concerts
St. John's Episcopal Church
600 Ferry Street
LAFAYETTE, Indiana 47901
765-742-4079