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Mozart & Brahms

Mozart & Brahms

Concert featuring Mozart and Brahms piano quartets.

Mary Heller, piano
Regan Eckstein, violin
Amanda Wilton, viola
Suren Petrosyan, cello

St. John's Episcopal Church
$0-$20
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 18 Oct 2026
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Event Supported By

Tippecanoe Chamber Music Society
765-430-2113
info@tippecanoechambermusic.org
http://www.tippecanoechambermusic.org

Artist Group Info

Mary Heller, Regan Eckstein, Amanda Wilton, Suren Petrosyan
Info@tippecanoechambermusic.org
https://www.tippecanoechambermusic.org/concerts
St. John's Episcopal Church
600 Ferry Street
LAFAYETTE, Indiana 47901
765-742-4079