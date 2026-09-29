Mozart & Brahms
Mozart & Brahms
Concert featuring Mozart and Brahms piano quartets.
Mary Heller, piano
Regan Eckstein, violin
Amanda Wilton, viola
Suren Petrosyan, cello
St. John's Episcopal Church
$0-$20
04:00 PM - 05:30 PM on Sun, 18 Oct 2026
Event Supported By
Tippecanoe Chamber Music Society
765-430-2113
info@tippecanoechambermusic.org
Artist Group Info
Mary Heller, Regan Eckstein, Amanda Wilton, Suren Petrosyan
Info@tippecanoechambermusic.org
St. John's Episcopal Church
600 Ferry StreetLAFAYETTE, Indiana 47901
765-742-4079